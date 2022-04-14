AI COMPANIONS (AIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AI COMPANIONS (AIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AI COMPANIONS (AIC) Informatie AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. Officiële website: https://aivcompanions.com/ Whitepaper: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AI COMPANIONS (AIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 240.80M $ 240.80M $ 240.80M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 321.07M $ 321.07M $ 321.07M Hoogste ooit: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 Laagste ooit: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 Huidige prijs: $ 0.321065 $ 0.321065 $ 0.321065 Meer informatie over AI COMPANIONS (AIC) prijs

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AI COMPANIONS (AIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIC begrijpt, kun je de live prijs van AIC token verkennen!

Hoe koop je AIC? Wil je AI COMPANIONS (AIC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AIC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AIC koopt op MEXC!

AI COMPANIONS (AIC) Prijsgeschiedenis Door de AIC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIC Wil je weten waar je AIC naartoe gaat? Onze AIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIC token!

