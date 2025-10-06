BeursDEX+
De live Cherry AI prijs vandaag is 0.0007163 USD. Volg realtime AIBOT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIBOT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Cherry AI koers(AIBOT)

1 AIBOT naar USD live prijs:

$0.0007163
$0.0007163$0.0007163
-3.78%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:37:31 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0006573
$ 0.0006573$ 0.0006573
24u laag
$ 0.0008122
$ 0.0008122$ 0.0008122
24u hoog

$ 0.0006573
$ 0.0006573$ 0.0006573

$ 0.0008122
$ 0.0008122$ 0.0008122

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.000660509514713424
$ 0.000660509514713424$ 0.000660509514713424

-1.67%

-3.78%

-40.26%

-40.26%

Cherry AI (AIBOT) real-time prijs is $ 0.0007163. De afgelopen 24 uur werd er AIBOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0006573 en een hoogtepunt van $ 0.0008122, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIBOT hoogste prijs aller tijden is $ 0.07284724455622164, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000660509514713424 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIBOT met -1.67% veranderd in het afgelopen uur, -3.78% in de afgelopen 24 uur en -40.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cherry AI (AIBOT) Marktinformatie

No.2910

$ 158.66K
$ 158.66K$ 158.66K

$ 61.40K
$ 61.40K$ 61.40K

$ 716.30K
$ 716.30K$ 716.30K

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Cherry AI is $ 158.66K, met een handelsvolume van $ 61.40K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIBOT is 221.50M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 716.30K.

Cherry AI (AIBOT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Cherry AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00002814-3.78%
30 dagen$ -0.0005747-44.52%
60 dagen$ -0.0033457-82.37%
90 dagen$ -0.0192837-96.42%
Cherry AI prijswijziging vandaag

AIBOT registreerde vandaag een verandering van $ -0.00002814 (-3.78%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Cherry AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0005747 (-44.52%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Cherry AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AIBOT zien we een verandering van $ -0.0033457 (-82.37%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Cherry AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0192837 (-96.42%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Cherry AI (AIBOT) bekijken?

Bekijk nu de Cherry AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Cherry AI (AIBOT)?

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCherry AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AIBOT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Cherry AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Cherry AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Cherry AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Cherry AI (AIBOT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Cherry AI (AIBOT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Cherry AI te bekijken.

Bekijk nu de Cherry AI prijsvoorspelling !

Cherry AI (AIBOT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Cherry AI (AIBOT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIBOT token !

Hoe koop je Cherry AI (AIBOT)?

Op zoek naar Hoe koop je Cherry AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Cherry AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AIBOT naar lokale valuta's

Cherry AI bron

Voor een beter begrip van Cherry AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Cherry AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Cherry AI

Hoeveel is Cherry AI (AIBOT) vandaag waard?
De live AIBOT prijs in USD is 0.0007163 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIBOT naar USD prijs?
De huidige prijs van AIBOT naar USD is $ 0.0007163. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Cherry AI?
De marktkapitalisatie van AIBOT is $ 158.66K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIBOT?
De circulerende voorraad van AIBOT is 221.50M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIBOT?
AIBOT bereikte een ATH-prijs van 0.07284724455622164 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIBOT?
AIBOT zag een ATL-prijs van 0.000660509514713424 USD.
Wat is het handelsvolume van AIBOT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIBOT is $ 61.40K USD.
Zal AIBOT dit jaar hoger gaan?
AIBOT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIBOT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Cherry AI (AIBOT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

