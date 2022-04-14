Agoras (AGRS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agoras (AGRS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agoras (AGRS) Informatie Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Officiële website: https://tau.net/ Whitepaper: https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda Koop nu AGRS!

Agoras (AGRS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agoras (AGRS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.02M $ 17.02M $ 17.02M Totale voorraad: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Circulerende voorraad: $ 29.86M $ 29.86M $ 29.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.94M $ 23.94M $ 23.94M Hoogste ooit: $ 4.02 $ 4.02 $ 4.02 Laagste ooit: $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 Huidige prijs: $ 0.57 $ 0.57 $ 0.57 Meer informatie over Agoras (AGRS) prijs

Agoras (AGRS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agoras (AGRS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGRS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGRS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGRS begrijpt, kun je de live prijs van AGRS token verkennen!

Hoe koop je AGRS? Wil je Agoras (AGRS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AGRS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AGRS koopt op MEXC!

Agoras (AGRS) Prijsgeschiedenis Door de AGRS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen.

Prijsvoorspelling van AGRS

