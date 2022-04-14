Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agro Global Token V2 (AGRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agro Global Token V2 (AGRO) Informatie Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Officiële website: https://agroglobal.network Whitepaper: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Koop nu AGRO!

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agro Global Token V2 (AGRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.76M $ 29.76M $ 29.76M Hoogste ooit: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 Laagste ooit: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 Huidige prijs: $ 0.0003133 $ 0.0003133 $ 0.0003133 Meer informatie over Agro Global Token V2 (AGRO) prijs

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agro Global Token V2 (AGRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGRO begrijpt, kun je de live prijs van AGRO token verkennen!

Hoe koop je AGRO? Wil je Agro Global Token V2 (AGRO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AGRO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AGRO koopt op MEXC!

Agro Global Token V2 (AGRO) Prijsgeschiedenis Door de AGRO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AGRO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AGRO Wil je weten waar je AGRO naartoe gaat? Onze AGRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AGRO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!