iAgent Protocol (AGNT) Informatie Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Officiële website: https://www.iagentpro.com Whitepaper: https://docs.iagentpro.com Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Koop nu AGNT!

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor iAgent Protocol (AGNT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Hoogste ooit: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Laagste ooit: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Huidige prijs: $ 0.001001 $ 0.001001 $ 0.001001 Meer informatie over iAgent Protocol (AGNT) prijs

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van iAgent Protocol (AGNT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGNT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGNT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGNT begrijpt, kun je de live prijs van AGNT token verkennen!

iAgent Protocol (AGNT) Prijsgeschiedenis Door de AGNT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AGNT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AGNT Wil je weten waar je AGNT naartoe gaat? Onze AGNT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AGNT token!

