Adventure Gold (AGLD) Informatie AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Officiële website: https://adventurelayer.xyz Whitepaper: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Block explorer: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Adventure Gold (AGLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Adventure Gold (AGLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.84M $ 44.84M $ 44.84M Totale voorraad: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M Circulerende voorraad: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.68M $ 55.68M $ 55.68M Hoogste ooit: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Laagste ooit: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Huidige prijs: $ 0.58 $ 0.58 $ 0.58 Meer informatie over Adventure Gold (AGLD) prijs

Adventure Gold (AGLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Adventure Gold (AGLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGLD begrijpt, kun je de live prijs van AGLD token verkennen!

Adventure Gold (AGLD) Prijsgeschiedenis Door de AGLD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AGLD prijsgeschiedenis!

