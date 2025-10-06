BeursDEX+
De live AGI Alpha prijs vandaag is 0.006 USD. Volg realtime AGIALPHA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AGIALPHA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AGIALPHA

AGIALPHA Prijsinformatie

Wat is AGIALPHA

AGIALPHA officiële website

AGIALPHA tokenomie

AGIALPHA Prijsvoorspelling

AGIALPHA Geschiedenis

AGIALPHA koopgids

AGIALPHA-naar-Fiat valutaconversie

AGIALPHA spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

AGI Alpha logo

AGI Alpha koers(AGIALPHA)

1 AGIALPHA naar USD live prijs:

$0.006
$0.006$0.006
+5.29%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:03:55 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0053801
$ 0.0053801$ 0.0053801
24u laag
$ 0.00777
$ 0.00777$ 0.00777
24u hoog

$ 0.0053801
$ 0.0053801$ 0.0053801

$ 0.00777
$ 0.00777$ 0.00777

$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584$ 0.049960137859604584

$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268

-8.54%

+5.29%

-14.29%

-14.29%

AGI Alpha (AGIALPHA) real-time prijs is $ 0.006. De afgelopen 24 uur werd er AGIALPHA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0053801 en een hoogtepunt van $ 0.00777, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AGIALPHA hoogste prijs aller tijden is $ 0.049960137859604584, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000577276480339268 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AGIALPHA met -8.54% veranderd in het afgelopen uur, +5.29% in de afgelopen 24 uur en -14.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AGI Alpha (AGIALPHA) Marktinformatie

No.1365

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

$ 1.83K
$ 1.83K$ 1.83K

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81 999,996,903.81

SOL

De huidige marktkapitalisatie van AGI Alpha is $ 6.00M, met een handelsvolume van $ 1.83K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AGIALPHA is 1000.00M, met een totale voorraad van 999996903.81. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.00M.

AGI Alpha (AGIALPHA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van AGI Alpha prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.000301453+5.29%
30 dagen$ -0.00029-4.62%
60 dagen$ -0.021-77.78%
90 dagen$ -0.009-60.00%
AGI Alpha prijswijziging vandaag

AGIALPHA registreerde vandaag een verandering van $ +0.000301453 (+5.29%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

AGI Alpha 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00029 (-4.62%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

AGI Alpha 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AGIALPHA zien we een verandering van $ -0.021 (-77.78%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

AGI Alpha 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.009 (-60.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van AGI Alpha (AGIALPHA) bekijken?

Bekijk nu de AGI Alphaprijsgeschiedenispagina.

Wat is AGI Alpha (AGIALPHA)?

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAGI Alpha investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AGIALPHA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over AGI Alpha lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je AGI Alpha aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

AGI Alpha Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AGI Alpha (AGIALPHA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AGI Alpha (AGIALPHA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AGI Alpha te bekijken.

Bekijk nu de AGI Alpha prijsvoorspelling !

AGI Alpha (AGIALPHA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AGI Alpha (AGIALPHA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AGIALPHA token !

Hoe koop je AGI Alpha (AGIALPHA)?

Op zoek naar Hoe koop je AGI Alpha? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt AGI Alpha gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AGIALPHA naar lokale valuta's

AGI Alpha bron

Voor een beter begrip van AGI Alpha kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van AGI Alpha
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over AGI Alpha

Hoeveel is AGI Alpha (AGIALPHA) vandaag waard?
De live AGIALPHA prijs in USD is 0.006 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AGIALPHA naar USD prijs?
De huidige prijs van AGIALPHA naar USD is $ 0.006. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AGI Alpha?
De marktkapitalisatie van AGIALPHA is $ 6.00M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AGIALPHA?
De circulerende voorraad van AGIALPHA is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AGIALPHA?
AGIALPHA bereikte een ATH-prijs van 0.049960137859604584 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AGIALPHA?
AGIALPHA zag een ATL-prijs van 0.000577276480339268 USD.
Wat is het handelsvolume van AGIALPHA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AGIALPHA is $ 1.83K USD.
Zal AGIALPHA dit jaar hoger gaan?
AGIALPHA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AGIALPHA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:03:55 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

