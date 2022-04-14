Delysium (AGI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Delysium (AGI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Delysium (AGI) Informatie The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store. Officiële website: https://www.delysium.com/ Whitepaper: https://www.delysium.com/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R

Delysium (AGI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Delysium (AGI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 66.35M Totale voorraad: $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 1.53B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 129.87M Hoogste ooit: $ 0.67 Laagste ooit: $ 0.012234014055111651 Huidige prijs: $ 0.04329

Delysium (AGI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Delysium (AGI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGI begrijpt, kun je de live prijs van AGI token verkennen!

Delysium (AGI) Prijsgeschiedenis Door de AGI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AGI prijsgeschiedenis!

