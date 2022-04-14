Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Arsenal Fan Token (AFC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Arsenal Fan Token (AFC) Informatie Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Officiële website: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Block explorer: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Koop nu AFC!

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Arsenal Fan Token (AFC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Totale voorraad: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Circulerende voorraad: $ 9.57M $ 9.57M $ 9.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.76M $ 14.76M $ 14.76M Hoogste ooit: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Laagste ooit: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Huidige prijs: $ 0.3689 $ 0.3689 $ 0.3689 Meer informatie over Arsenal Fan Token (AFC) prijs

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Arsenal Fan Token (AFC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AFC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AFC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AFC begrijpt, kun je de live prijs van AFC token verkennen!

Hoe koop je AFC? Wil je Arsenal Fan Token (AFC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AFC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AFC koopt op MEXC!

Arsenal Fan Token (AFC) Prijsgeschiedenis Door de AFC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AFC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AFC Wil je weten waar je AFC naartoe gaat? Onze AFC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AFC token!

