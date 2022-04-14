Aevo (AEVO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aevo (AEVO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aevo (AEVO) Informatie Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack. Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack. Officiële website: https://www.aevo.xyz/ Whitepaper: https://docs.aevo.xyz Block explorer: https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997 Koop nu AEVO!

Aevo (AEVO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aevo (AEVO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 96.72M $ 96.72M $ 96.72M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 914.49M $ 914.49M $ 914.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M Hoogste ooit: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Laagste ooit: $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 Huidige prijs: $ 0.10576 $ 0.10576 $ 0.10576 Meer informatie over Aevo (AEVO) prijs

Aevo (AEVO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aevo (AEVO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AEVO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AEVO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AEVO begrijpt, kun je de live prijs van AEVO token verkennen!

