AEROBUD (AEROBUD) Informatie AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Officiële website: https://aerobud.org/ Whitepaper: https://docs.aerobud.org/ Block explorer: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d

AEROBUD (AEROBUD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AEROBUD (AEROBUD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.78M $ 6.78M $ 6.78M Hoogste ooit: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 Laagste ooit: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 Huidige prijs: $ 0.00678 $ 0.00678 $ 0.00678 Meer informatie over AEROBUD (AEROBUD) prijs

AEROBUD (AEROBUD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AEROBUD (AEROBUD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AEROBUD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AEROBUD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AEROBUD begrijpt, kun je de live prijs van AEROBUD token verkennen!

AEROBUD (AEROBUD) Prijsgeschiedenis Door de AEROBUD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AEROBUD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AEROBUD Wil je weten waar je AEROBUD naartoe gaat? Onze AEROBUD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AEROBUD token!

