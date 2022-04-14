Aerodrome Finance (AERO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aerodrome Finance (AERO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aerodrome Finance (AERO) Informatie Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Officiële website: https://aerodrome.finance/ Whitepaper: https://aerodrome.finance/docs Block explorer: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631

Aerodrome Finance (AERO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aerodrome Finance (AERO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Totale voorraad: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Circulerende voorraad: $ 896.24M $ 896.24M $ 896.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Hoogste ooit: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 Laagste ooit: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 Huidige prijs: $ 1.1187 $ 1.1187 $ 1.1187 Meer informatie over Aerodrome Finance (AERO) prijs

Aerodrome Finance (AERO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aerodrome Finance (AERO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AERO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AERO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AERO begrijpt, kun je de live prijs van AERO token verkennen!

Aerodrome Finance (AERO) Prijsgeschiedenis Door de AERO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AERO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AERO Wil je weten waar je AERO naartoe gaat? Onze AERO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AERO token!

