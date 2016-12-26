Aeternity (AE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aeternity (AE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity's underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Officiële website: https://www.aeternity.com/ Whitepaper: https://github.com/aeternity/protocol Block explorer: https://www.aeknow.org/

Aeternity (AE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aeternity (AE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Totale voorraad: $ 396.26M $ 396.26M $ 396.26M Circulerende voorraad: $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Hoogste ooit: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Laagste ooit: $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 Huidige prijs: $ 0.004061 $ 0.004061 $ 0.004061 Meer informatie over Aeternity (AE) prijs

Aeternity (AE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aeternity (AE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AE begrijpt, kun je de live prijs van AE token verkennen!

Aeternity (AE) Prijsgeschiedenis Door de AE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van AE Wil je weten waar je AE naartoe gaat? Onze AE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

