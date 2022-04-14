Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Acolyte by Virtuals (ACOLYT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Informatie Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Officiële website: https://acolyt.ai/ Block explorer: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Koop nu ACOLYT!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Acolyte by Virtuals (ACOLYT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Totale voorraad: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Circulerende voorraad: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Hoogste ooit: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Laagste ooit: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Huidige prijs: $ 0.001863 $ 0.001863 $ 0.001863 Meer informatie over Acolyte by Virtuals (ACOLYT) prijs

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Acolyte by Virtuals (ACOLYT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACOLYT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACOLYT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACOLYT begrijpt, kun je de live prijs van ACOLYT token verkennen!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Prijsgeschiedenis Door de ACOLYT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ACOLYT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ACOLYT Wil je weten waar je ACOLYT naartoe gaat? Onze ACOLYT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ACOLYT token!

