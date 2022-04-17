Abelian (ABEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Abelian (ABEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Abelian (ABEL) Informatie Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable. Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable. Officiële website: https://pqabelian.io Whitepaper: https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.pqabelian.io/home Koop nu ABEL!

Abelian (ABEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Abelian (ABEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Totale voorraad: $ 126.88M $ 126.88M $ 126.88M Circulerende voorraad: $ 106.30M $ 106.30M $ 106.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.99M $ 19.99M $ 19.99M Hoogste ooit: $ 1.998 $ 1.998 $ 1.998 Laagste ooit: $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 Huidige prijs: $ 0.08876 $ 0.08876 $ 0.08876 Meer informatie over Abelian (ABEL) prijs

Abelian (ABEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Abelian (ABEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ABEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ABEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ABEL begrijpt, kun je de live prijs van ABEL token verkennen!

