De live Apple xStock prijs vandaag is 270.23 USD. Volg realtime AAPLX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AAPLX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AAPLX

AAPLX Prijsinformatie

Wat is AAPLX

AAPLX officiële website

AAPLX tokenomie

AAPLX Prijsvoorspelling

AAPLX Geschiedenis

AAPLX koopgids

AAPLX-naar-Fiat valutaconversie

AAPLX spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Apple xStock logo

Apple xStock koers(AAPLX)

1 AAPLX naar USD live prijs:

$270.23
$270.23
+0.52%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) live prijsgrafiek
Apple xStock (AAPLX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 266.57
$ 266.57
24u laag
$ 272.15
$ 272.15
24u hoog

$ 266.57
$ 266.57

$ 272.15
$ 272.15

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604

-0.22%

+0.52%

+0.20%

+0.20%

Apple xStock (AAPLX) real-time prijs is $ 270.23. De afgelopen 24 uur werd er AAPLX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 266.57 en een hoogtepunt van $ 272.15, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AAPLX hoogste prijs aller tijden is $ 218.05582778461107, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 204.46269321696604 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AAPLX met -0.22% veranderd in het afgelopen uur, +0.52% in de afgelopen 24 uur en +0.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Apple xStock (AAPLX) Marktinformatie

No.1899

$ 1.62M
$ 1.62M

$ 61.18K
$ 61.18K

$ 2.43M
$ 2.43M

6.00K
6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Apple xStock is $ 1.62M, met een handelsvolume van $ 61.18K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AAPLX is 6.00K, met een totale voorraad van 8999.85946485. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.43M.

Apple xStock (AAPLX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Apple xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +1.3979+0.52%
30 dagen$ +11.46+4.42%
60 dagen$ +30.84+12.88%
90 dagen$ +51.66+23.63%
Apple xStock prijswijziging vandaag

AAPLX registreerde vandaag een verandering van $ +1.3979 (+0.52%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Apple xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +11.46 (+4.42%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Apple xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AAPLX zien we een verandering van $ +30.84 (+12.88%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Apple xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +51.66 (+23.63%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Apple xStock (AAPLX) bekijken?

Bekijk nu de Apple xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is Apple xStock (AAPLX)?

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeApple xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AAPLX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Apple xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Apple xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Apple xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Apple xStock (AAPLX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Apple xStock (AAPLX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Apple xStock te bekijken.

Bekijk nu de Apple xStock prijsvoorspelling !

Apple xStock (AAPLX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Apple xStock (AAPLX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AAPLX token !

Hoe koop je Apple xStock (AAPLX)?

Op zoek naar Hoe koop je Apple xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Apple xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AAPLX naar lokale valuta's

1 Apple xStock(AAPLX) naar VND
7,111,102.45
1 Apple xStock(AAPLX) naar AUD
A$416.1542
1 Apple xStock(AAPLX) naar GBP
205.3748
1 Apple xStock(AAPLX) naar EUR
235.1001
1 Apple xStock(AAPLX) naar USD
$270.23
1 Apple xStock(AAPLX) naar MYR
RM1,132.2637
1 Apple xStock(AAPLX) naar TRY
11,379.3853
1 Apple xStock(AAPLX) naar JPY
¥41,345.19
1 Apple xStock(AAPLX) naar ARS
ARS$393,919.6756
1 Apple xStock(AAPLX) naar RUB
21,950.7829
1 Apple xStock(AAPLX) naar INR
23,950.4849
1 Apple xStock(AAPLX) naar IDR
Rp4,503,831.5318
1 Apple xStock(AAPLX) naar PHP
15,892.2263
1 Apple xStock(AAPLX) naar EGP
￡E.12,817.0089
1 Apple xStock(AAPLX) naar BRL
R$1,456.5397
1 Apple xStock(AAPLX) naar CAD
C$381.0243
1 Apple xStock(AAPLX) naar BDT
32,941.037
1 Apple xStock(AAPLX) naar NGN
389,379.8116
1 Apple xStock(AAPLX) naar COP
$1,043,358.03
1 Apple xStock(AAPLX) naar ZAR
R.4,729.025
1 Apple xStock(AAPLX) naar UAH
11,371.2784
1 Apple xStock(AAPLX) naar TZS
T.Sh.663,955.11
1 Apple xStock(AAPLX) naar VES
Bs60,261.29
1 Apple xStock(AAPLX) naar CLP
$255,637.58
1 Apple xStock(AAPLX) naar PKR
Rs76,399.4256
1 Apple xStock(AAPLX) naar KZT
141,627.543
1 Apple xStock(AAPLX) naar THB
฿8,793.2842
1 Apple xStock(AAPLX) naar TWD
NT$8,352.8093
1 Apple xStock(AAPLX) naar AED
د.إ991.7441
1 Apple xStock(AAPLX) naar CHF
Fr218.8863
1 Apple xStock(AAPLX) naar HKD
HK$2,099.6871
1 Apple xStock(AAPLX) naar AMD
֏103,376.4865
1 Apple xStock(AAPLX) naar MAD
.د.م2,515.8413
1 Apple xStock(AAPLX) naar MXN
$5,045.1941
1 Apple xStock(AAPLX) naar SAR
ريال1,013.3625
1 Apple xStock(AAPLX) naar ETB
Br41,331.6785
1 Apple xStock(AAPLX) naar KES
KSh34,911.0137
1 Apple xStock(AAPLX) naar JOD
د.أ191.59307
1 Apple xStock(AAPLX) naar PLN
1,002.5533
1 Apple xStock(AAPLX) naar RON
лв1,194.4166
1 Apple xStock(AAPLX) naar SEK
kr2,591.5057
1 Apple xStock(AAPLX) naar BGN
лв459.391
1 Apple xStock(AAPLX) naar HUF
Ft91,229.648
1 Apple xStock(AAPLX) naar CZK
5,731.5783
1 Apple xStock(AAPLX) naar KWD
د.ك82.96061
1 Apple xStock(AAPLX) naar ILS
883.6521
1 Apple xStock(AAPLX) naar BOB
Bs1,867.2893
1 Apple xStock(AAPLX) naar AZN
459.391
1 Apple xStock(AAPLX) naar TJS
SM2,491.5206
1 Apple xStock(AAPLX) naar GEL
735.0256
1 Apple xStock(AAPLX) naar AOA
Kz246,557.852
1 Apple xStock(AAPLX) naar BHD
.د.ب101.87671
1 Apple xStock(AAPLX) naar BMD
$270.23
1 Apple xStock(AAPLX) naar DKK
kr1,756.495
1 Apple xStock(AAPLX) naar HNL
L7,117.8582
1 Apple xStock(AAPLX) naar MUR
12,435.9846
1 Apple xStock(AAPLX) naar NAD
$4,699.2997
1 Apple xStock(AAPLX) naar NOK
kr2,759.0483
1 Apple xStock(AAPLX) naar NZD
$478.3071
1 Apple xStock(AAPLX) naar PAB
B/.270.23
1 Apple xStock(AAPLX) naar PGK
K1,148.4775
1 Apple xStock(AAPLX) naar QAR
ر.ق983.6372
1 Apple xStock(AAPLX) naar RSD
дин.27,598.5899
1 Apple xStock(AAPLX) naar UZS
soʻm3,217,023.2948
1 Apple xStock(AAPLX) naar ALL
L22,729.0453
1 Apple xStock(AAPLX) naar ANG
ƒ483.7117
1 Apple xStock(AAPLX) naar AWG
ƒ483.7117
1 Apple xStock(AAPLX) naar BBD
$540.46
1 Apple xStock(AAPLX) naar BAM
KM459.391
1 Apple xStock(AAPLX) naar BIF
Fr796,908.27
1 Apple xStock(AAPLX) naar BND
$351.299
1 Apple xStock(AAPLX) naar BSD
$270.23
1 Apple xStock(AAPLX) naar JMD
$43,380.0219
1 Apple xStock(AAPLX) naar KHR
1,085,259.8938
1 Apple xStock(AAPLX) naar KMF
Fr115,117.98
1 Apple xStock(AAPLX) naar LAK
5,874,565.0999
1 Apple xStock(AAPLX) naar LKR
රු82,360.6994
1 Apple xStock(AAPLX) naar MDL
L4,629.0399
1 Apple xStock(AAPLX) naar MGA
Ar1,217,251.035
1 Apple xStock(AAPLX) naar MOP
P2,161.84
1 Apple xStock(AAPLX) naar MVR
4,161.542
1 Apple xStock(AAPLX) naar MWK
MK469,149.0053
1 Apple xStock(AAPLX) naar MZN
MT17,281.2085
1 Apple xStock(AAPLX) naar NPR
रु38,334.8278
1 Apple xStock(AAPLX) naar PYG
1,916,471.16
1 Apple xStock(AAPLX) naar RWF
Fr392,103.73
1 Apple xStock(AAPLX) naar SBD
$2,223.9929
1 Apple xStock(AAPLX) naar SCR
3,634.5935
1 Apple xStock(AAPLX) naar SRD
$10,403.855
1 Apple xStock(AAPLX) naar SVC
$2,364.5125
1 Apple xStock(AAPLX) naar SZL
L4,702.002
1 Apple xStock(AAPLX) naar TMT
m948.5073
1 Apple xStock(AAPLX) naar TND
د.ت793.93574
1 Apple xStock(AAPLX) naar TTD
$1,832.1594
1 Apple xStock(AAPLX) naar UGX
Sh941,481.32
1 Apple xStock(AAPLX) naar XAF
Fr154,301.33
1 Apple xStock(AAPLX) naar XCD
$729.621
1 Apple xStock(AAPLX) naar XOF
Fr154,301.33
1 Apple xStock(AAPLX) naar XPF
Fr27,833.69
1 Apple xStock(AAPLX) naar BWP
P3,648.105
1 Apple xStock(AAPLX) naar BZD
$543.1623
1 Apple xStock(AAPLX) naar CVE
$25,977.2099
1 Apple xStock(AAPLX) naar DJF
Fr47,830.71
1 Apple xStock(AAPLX) naar DOP
$17,364.9798
1 Apple xStock(AAPLX) naar DZD
د.ج35,313.6564
1 Apple xStock(AAPLX) naar FJD
$616.1244
1 Apple xStock(AAPLX) naar GNF
Fr2,349,649.85
1 Apple xStock(AAPLX) naar GTQ
Q2,069.9618
1 Apple xStock(AAPLX) naar GYD
$56,532.116
1 Apple xStock(AAPLX) naar ISK
kr34,319.21

Apple xStock bron

Voor een beter begrip van Apple xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Apple xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Apple xStock

Hoeveel is Apple xStock (AAPLX) vandaag waard?
De live AAPLX prijs in USD is 270.23 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AAPLX naar USD prijs?
De huidige prijs van AAPLX naar USD is $ 270.23. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Apple xStock?
De marktkapitalisatie van AAPLX is $ 1.62M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AAPLX?
De circulerende voorraad van AAPLX is 6.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AAPLX?
AAPLX bereikte een ATH-prijs van 218.05582778461107 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AAPLX?
AAPLX zag een ATL-prijs van 204.46269321696604 USD.
Wat is het handelsvolume van AAPLX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AAPLX is $ 61.18K USD.
Zal AAPLX dit jaar hoger gaan?
AAPLX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AAPLX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Apple xStock (AAPLX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

AAPLX-naar-USD calculator

Bedrag

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 270.23 USD

Handel in AAPLX

AAPLX/USDT
$270.23
$270.23
+0.49%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$101,722.86

$3,294.51

$155.92

$1.0000

$1.2341

$101,722.86

$3,294.51

$155.92

$2.2264

$0.16289

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4235

$0.4235

$1.2341

$0.11000

$0.2871

$0.0000000039847

