Ancient8 (A8) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ancient8 (A8), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Ancient8 (A8) Informatie Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Officiële website: https://ancient8.gg Whitepaper: https://docs.ancient8.gg/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF

Ancient8 (A8) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ancient8 (A8), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.38M $ 36.38M $ 36.38M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 372.18M $ 372.18M $ 372.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 97.76M $ 97.76M $ 97.76M Hoogste ooit: $ 0.49563 $ 0.49563 $ 0.49563 Laagste ooit: $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 Huidige prijs: $ 0.09776 $ 0.09776 $ 0.09776 Meer informatie over Ancient8 (A8) prijs

Ancient8 (A8) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ancient8 (A8) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal A8 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel A8 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van A8 begrijpt, kun je de live prijs van A8 token verkennen!

Ancient8 (A8) Prijsgeschiedenis Door de A8 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de A8 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van A8 Wil je weten waar je A8 naartoe gaat? Onze A8 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van A8 token!

