AI Nexus (A1X) Informatie AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. Officiële website: https://www.ainexus.ltd Whitepaper: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/mntCwvmSD2zjYNkF86hPYyDRyU3EdwT4cXwTkoVsPai

AI Nexus (A1X) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AI Nexus (A1X), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Hoogste ooit: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Laagste ooit: $ 0.001203489137547585 $ 0.001203489137547585 $ 0.001203489137547585 Huidige prijs: $ 0.001352 $ 0.001352 $ 0.001352 Meer informatie over AI Nexus (A1X) prijs

AI Nexus (A1X) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AI Nexus (A1X) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal A1X tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel A1X tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van A1X begrijpt, kun je de live prijs van A1X token verkennen!

Hoe koop je A1X? Wil je AI Nexus (A1X) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om A1X te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je A1X koopt op MEXC!

AI Nexus (A1X) Prijsgeschiedenis Door de A1X prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de A1X prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van A1X Wil je weten waar je A1X naartoe gaat? Onze A1X prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van A1X token!

