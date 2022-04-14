888 (888) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 888 (888), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

888 (888) Informatie
888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest 'for the people' cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum 'belonging' amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website.
Officiële website: https://888.meme/

888 (888) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 888 (888), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 834.85K $ 834.85K $ 834.85K Totale voorraad: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Circulerende voorraad: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 834.85K $ 834.85K $ 834.85K Hoogste ooit: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 Laagste ooit: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 Huidige prijs: $ 0.00939577 $ 0.00939577 $ 0.00939577 Meer informatie over 888 (888) prijs

888 (888) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 888 (888) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 888 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 888 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 888 begrijpt, kun je de live prijs van 888 token verkennen!

Prijsvoorspelling van 888 Wil je weten waar je 888 naartoe gaat? Onze 888 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 888 token!

