8008 (8008) Informatie Remember typing 8008 on your calculator and laughing like a kid? We're bringing that nostalgic fun to crypto with 8008—a memecoin for those who love humor, nostalgia, and a little mischief. No overhyped promises, no unrealistic claims—just a token built around the love for boobs, community, and celebrating the simple joy of nostalgic memories. Join us and hold your 8008! The only token coded since 3rd grade. Officiële website: https://8008sol.com

8008 (8008) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 8008 (8008), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.25K $ 28.25K $ 28.25K Totale voorraad: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Circulerende voorraad: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.25K $ 28.25K $ 28.25K Hoogste ooit: $ 0.00196865 $ 0.00196865 $ 0.00196865 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over 8008 (8008) prijs

8008 (8008) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 8008 (8008) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 8008 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 8008 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 8008 begrijpt, kun je de live prijs van 8008 token verkennen!

Prijsvoorspelling van 8008 Wil je weten waar je 8008 naartoe gaat? Onze 8008 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 8008 token!

