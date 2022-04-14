717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 717ai by Virtuals (WIRE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

717ai by Virtuals (WIRE) Informatie 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Whitepaper: https://www.717ai.io/wire-litepaper

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 717ai by Virtuals (WIRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Totale voorraad: $ 962.24M $ 962.24M $ 962.24M Circulerende voorraad: $ 954.81M $ 954.81M $ 954.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Hoogste ooit: $ 0.01085047 $ 0.01085047 $ 0.01085047 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00306038 $ 0.00306038 $ 0.00306038 Meer informatie over 717ai by Virtuals (WIRE) prijs

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 717ai by Virtuals (WIRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIRE begrijpt, kun je de live prijs van WIRE token verkennen!

Prijsvoorspelling van WIRE Wil je weten waar je WIRE naartoe gaat? Onze WIRE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WIRE token!

