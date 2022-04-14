666 (666) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 666 (666), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

666 (666) Informatie The 666 XRP Meme Coin project blends community-driven fun with real-world rewards on the XRP Ledger. It aims to empower holders by offering value through engagement, monthly giveaways to those in need, and fostering a culture of compassion and generosity. It trades on platforms like XMagnetic, XPMarket, and First Ledger, and operates on a trustline system. The project is led by a pseudonymous founder, "Lucifer," emphasizing bold ideas and community impact. The 666 XRP Meme Coin project blends community-driven fun with real-world rewards on the XRP Ledger. It aims to empower holders by offering value through engagement, monthly giveaways to those in need, and fostering a culture of compassion and generosity. It trades on platforms like XMagnetic, XPMarket, and First Ledger, and operates on a trustline system. The project is led by a pseudonymous founder, "Lucifer," emphasizing bold ideas and community impact. Officiële website: https://666memecoin.com/ Koop nu 666!

666 (666) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 666 (666), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Hoogste ooit: $ 0.318858 $ 0.318858 $ 0.318858 Laagste ooit: $ 0.083702 $ 0.083702 $ 0.083702 Huidige prijs: $ 0.147313 $ 0.147313 $ 0.147313 Meer informatie over 666 (666) prijs

666 (666) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 666 (666) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 666 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 666 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 666 begrijpt, kun je de live prijs van 666 token verkennen!

