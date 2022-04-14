5thScape (5SCAPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 5thScape (5SCAPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

5thScape (5SCAPE) Informatie 5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token. 5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token. Officiële website: https://5thscape.com/ Whitepaper: https://docs.5thscape.com/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f Koop nu 5SCAPE!

5thScape (5SCAPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 5thScape (5SCAPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 875.45K $ 875.45K $ 875.45K Hoogste ooit: $ 0.006 $ 0.006 $ 0.006 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000168 $ 0.000168 $ 0.000168 Meer informatie over 5thScape (5SCAPE) prijs

5thScape (5SCAPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 5thScape (5SCAPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 5SCAPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 5SCAPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 5SCAPE begrijpt, kun je de live prijs van 5SCAPE token verkennen!

5thScape (5SCAPE) Prijsgeschiedenis Door de 5SCAPE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de 5SCAPE prijsgeschiedenis!

