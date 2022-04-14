589 (589) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 589 (589), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

589 (589) Informatie The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement Officiële website: https://www.589onxrpl.com/ Whitepaper: https://www.589onxrpl.com/#road-map

589 (589) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 589 (589), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 583.83K $ 583.83K $ 583.83K Totale voorraad: $ 5.89B $ 5.89B $ 5.89B Circulerende voorraad: $ 5.29B $ 5.29B $ 5.29B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 650.42K $ 650.42K $ 650.42K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011043 $ 0.00011043 $ 0.00011043 Meer informatie over 589 (589) prijs

589 (589) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 589 (589) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 589 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 589 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 589 begrijpt, kun je de live prijs van 589 token verkennen!

Prijsvoorspelling van 589 Wil je weten waar je 589 naartoe gaat? Onze 589 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 589 token!

