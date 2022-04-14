4th Pillar FOUR (FOUR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 4th Pillar FOUR (FOUR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

4th Pillar FOUR (FOUR) Informatie FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication. FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication. Officiële website: https://the4thpillar.io/ Koop nu FOUR!

4th Pillar FOUR (FOUR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 4th Pillar FOUR (FOUR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.61K $ 31.61K $ 31.61K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 205.53M $ 205.53M $ 205.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 61.51K $ 61.51K $ 61.51K Hoogste ooit: $ 0.07579 $ 0.07579 $ 0.07579 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015377 $ 0.00015377 $ 0.00015377 Meer informatie over 4th Pillar FOUR (FOUR) prijs

4th Pillar FOUR (FOUR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 4th Pillar FOUR (FOUR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOUR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOUR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOUR begrijpt, kun je de live prijs van FOUR token verkennen!

