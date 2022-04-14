4EVERLAND (4EVER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 4EVERLAND (4EVER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

4EVERLAND (4EVER) Informatie 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications. Officiële website: https://www.4everland.org Whitepaper: https://docs.4everland.org/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793

4EVERLAND (4EVER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 4EVERLAND (4EVER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.30M $ 22.30M $ 22.30M Hoogste ooit: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Laagste ooit: $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 Huidige prijs: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Meer informatie over 4EVERLAND (4EVER) prijs

4EVERLAND (4EVER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 4EVERLAND (4EVER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 4EVER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 4EVER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 4EVER begrijpt, kun je de live prijs van 4EVER token verkennen!

