401jK (401JK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0057689 $ 0.0057689 $ 0.0057689 24u laag $ 0.00792223 $ 0.00792223 $ 0.00792223 24u hoog 24u laag $ 0.0057689$ 0.0057689 $ 0.0057689 24u hoog $ 0.00792223$ 0.00792223 $ 0.00792223 Hoogste prijs ooit $ 0.01195204$ 0.01195204 $ 0.01195204 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.59% Prijswijziging (1D) +27.25% Prijswijziging (7D) +82.25% Prijswijziging (7D) +82.25%

401jK (401JK) real-time prijs is $0.00737867. De afgelopen 24 uur werd er 401JK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0057689 en een hoogtepunt van $ 0.00792223, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 401JK hoogste prijs aller tijden is $ 0.01195204, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 401JK met +0.59% veranderd in het afgelopen uur, +27.25% in de afgelopen 24 uur en +82.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

401jK (401JK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Circulerende voorraad 999.34M 999.34M 999.34M Totale voorraad 999,343,170.450092 999,343,170.450092 999,343,170.450092

De huidige marktkapitalisatie van 401jK is $ 7.39M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 401JK is 999.34M, met een totale voorraad van 999343170.450092. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.39M.