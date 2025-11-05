BeursDEX+
De live 401jK prijs vandaag is 0.00737867 USD. Volg realtime 401JK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de 401JK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 401JK naar USD live prijs:

$0.00737867
+27.20%1D
USD
401jK (401JK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:32:01 (UTC+8)

401jK (401JK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0057689
24u laag
$ 0.00792223
24u hoog

$ 0.0057689
$ 0.00792223
$ 0.01195204
$ 0
+0.59%

+27.25%

+82.25%

+82.25%

401jK (401JK) real-time prijs is $0.00737867. De afgelopen 24 uur werd er 401JK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0057689 en een hoogtepunt van $ 0.00792223, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 401JK hoogste prijs aller tijden is $ 0.01195204, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 401JK met +0.59% veranderd in het afgelopen uur, +27.25% in de afgelopen 24 uur en +82.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

401jK (401JK) Marktinformatie

$ 7.39M
--
$ 7.39M
999.34M
999,343,170.450092
De huidige marktkapitalisatie van 401jK is $ 7.39M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 401JK is 999.34M, met een totale voorraad van 999343170.450092. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.39M.

401jK (401JK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van 401jK naar USD $ +0.00158013.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van 401jK naar USD $ +0.0041802113.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van 401jK naar USD $ +0.5309609456.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van 401jK naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00158013+27.25%
30 dagen$ +0.0041802113+56.65%
60 dagen$ +0.5309609456+7,195.89%
90 dagen$ 0--

Wat is 401jK (401JK)?

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

401jK (401JK) hulpbron

Officiële website

401jK Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal 401jK (401JK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je 401jK (401JK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor 401jK te bekijken.

Bekijk nu de 401jK prijsvoorspelling !

401JK naar lokale valuta's

401jK (401JK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van 401jK (401JK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van 401JK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over 401jK (401JK)

Hoeveel is 401jK (401JK) vandaag waard?
De live 401JK prijs in USD is 0.00737867 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige 401JK naar USD prijs?
De huidige prijs van 401JK naar USD is $ 0.00737867. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van 401jK?
De marktkapitalisatie van 401JK is $ 7.39M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van 401JK?
De circulerende voorraad van 401JK is 999.34M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van 401JK?
401JK bereikte een ATH-prijs van 0.01195204 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van 401JK?
401JK zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van 401JK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van 401JK is -- USD.
Zal 401JK dit jaar hoger gaan?
401JK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de 401JK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
401jK (401JK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

