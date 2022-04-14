3ULL (3ULL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 3ULL (3ULL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

3ULL (3ULL) Informatie PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. Officiële website: https://playa3ull.games Whitepaper: https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf Block explorer: https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937 Koop nu 3ULL!

3ULL (3ULL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 3ULL (3ULL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Totale voorraad: $ 15.59B $ 15.59B $ 15.59B Circulerende voorraad: $ 4.72B $ 4.72B $ 4.72B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M Hoogste ooit: $ 0.0112001 $ 0.0112001 $ 0.0112001 Laagste ooit: $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 Huidige prijs: $ 0.0006986 $ 0.0006986 $ 0.0006986 Meer informatie over 3ULL (3ULL) prijs

3ULL (3ULL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 3ULL (3ULL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 3ULL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 3ULL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 3ULL begrijpt, kun je de live prijs van 3ULL token verkennen!

3ULL (3ULL) Prijsgeschiedenis Door de 3ULL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de 3ULL prijsgeschiedenis!

