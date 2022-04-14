MOON (2MOON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MOON (2MOON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MOON (2MOON) Informatie MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Officiële website: https://moon.ws/ Whitepaper: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E

MOON (2MOON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MOON (2MOON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.47K $ 121.47K $ 121.47K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 63.47B $ 63.47B $ 63.47B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 191.40K $ 191.40K $ 191.40K Hoogste ooit: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Laagste ooit: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Huidige prijs: $ 0.000001914 $ 0.000001914 $ 0.000001914 Meer informatie over MOON (2MOON) prijs

MOON (2MOON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MOON (2MOON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 2MOON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 2MOON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 2MOON begrijpt, kun je de live prijs van 2MOON token verkennen!

MOON (2MOON) Prijsgeschiedenis Door de 2MOON prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de 2MOON prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van 2MOON Wil je weten waar je 2MOON naartoe gaat? Onze 2MOON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 2MOON token!

