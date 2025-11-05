BeursDEX+
De live 24K Gold PEPE prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GOLDPEPE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOLDPEPE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GOLDPEPE

GOLDPEPE Prijsinformatie

Wat is GOLDPEPE

GOLDPEPE tokenomie

GOLDPEPE Prijsvoorspelling

24K Gold PEPE logo

24K Gold PEPE Prijs (GOLDPEPE)

Niet genoteerd

1 GOLDPEPE naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
USD
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:16:22 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.04%

-16.04%

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GOLDPEPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOLDPEPE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOLDPEPE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -16.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Marktinformatie

$ 81.36K
$ 81.36K$ 81.36K

--
----

$ 81.36K
$ 81.36K$ 81.36K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,785.275677
999,959,785.275677 999,959,785.275677

De huidige marktkapitalisatie van 24K Gold PEPE is $ 81.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOLDPEPE is 999.96M, met een totale voorraad van 999959785.275677. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 81.36K.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van 24K Gold PEPE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van 24K Gold PEPE naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van 24K Gold PEPE naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van 24K Gold PEPE naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-39.73%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)?

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

24K Gold PEPE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor 24K Gold PEPE te bekijken.

Bekijk nu de 24K Gold PEPE prijsvoorspelling !

GOLDPEPE naar lokale valuta's

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOLDPEPE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Hoeveel is 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) vandaag waard?
De live GOLDPEPE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GOLDPEPE naar USD prijs?
De huidige prijs van GOLDPEPE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van 24K Gold PEPE?
De marktkapitalisatie van GOLDPEPE is $ 81.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GOLDPEPE?
De circulerende voorraad van GOLDPEPE is 999.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOLDPEPE?
GOLDPEPE bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOLDPEPE?
GOLDPEPE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GOLDPEPE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOLDPEPE is -- USD.
Zal GOLDPEPE dit jaar hoger gaan?
GOLDPEPE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOLDPEPE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:16:22 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

