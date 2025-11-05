24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -16.04% Prijswijziging (7D) -16.04%

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GOLDPEPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOLDPEPE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOLDPEPE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -16.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 81.36K$ 81.36K $ 81.36K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 81.36K$ 81.36K $ 81.36K Circulerende voorraad 999.96M 999.96M 999.96M Totale voorraad 999,959,785.275677 999,959,785.275677 999,959,785.275677

De huidige marktkapitalisatie van 24K Gold PEPE is $ 81.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOLDPEPE is 999.96M, met een totale voorraad van 999959785.275677. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 81.36K.