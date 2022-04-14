1GUY (1GUY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 1GUY (1GUY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

1GUY (1GUY) Informatie EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin's purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity. Officiële website: http://1guy.fun/

1GUY (1GUY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 1GUY (1GUY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Hoogste ooit: $ 0.01223159 $ 0.01223159 $ 0.01223159 Laagste ooit: $ 0.00537563 $ 0.00537563 $ 0.00537563 Huidige prijs: $ 0.01005791 $ 0.01005791 $ 0.01005791 Meer informatie over 1GUY (1GUY) prijs

1GUY (1GUY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 1GUY (1GUY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 1GUY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 1GUY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 1GUY begrijpt, kun je de live prijs van 1GUY token verkennen!

Prijsvoorspelling van 1GUY Wil je weten waar je 1GUY naartoe gaat? Onze 1GUY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 1GUY token!

