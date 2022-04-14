R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in R0AR TOKEN (1R0R), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

R0AR TOKEN (1R0R) Informatie R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Officiële website: https://r0ar.io/ Whitepaper: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Block explorer: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Koop nu 1R0R!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor R0AR TOKEN (1R0R), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 207.90M $ 207.90M $ 207.90M Hoogste ooit: $ 0.04521 $ 0.04521 $ 0.04521 Laagste ooit: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Huidige prijs: $ 0.02079 $ 0.02079 $ 0.02079 Meer informatie over R0AR TOKEN (1R0R) prijs

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van R0AR TOKEN (1R0R) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 1R0R tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 1R0R tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 1R0R begrijpt, kun je de live prijs van 1R0R token verkennen!

Hoe koop je 1R0R? Wil je R0AR TOKEN (1R0R) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om 1R0R te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je 1R0R koopt op MEXC!

R0AR TOKEN (1R0R) Prijsgeschiedenis Door de 1R0R prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de 1R0R prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van 1R0R Wil je weten waar je 1R0R naartoe gaat? Onze 1R0R prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 1R0R token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

