De live R0AR TOKEN prijs vandaag is 0.01282 USD. Volg realtime 1R0R naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de 1R0R prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live R0AR TOKEN prijs vandaag is 0.01282 USD. Volg realtime 1R0R naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de 1R0R prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over 1R0R

1R0R Prijsinformatie

1R0R whitepaper

1R0R officiële website

1R0R tokenomie

1R0R Prijsvoorspelling

1R0R Geschiedenis

1R0R koopgids

1R0R-naar-Fiat valutaconversie

1R0R spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

R0AR TOKEN logo

R0AR TOKEN koers(1R0R)

1 1R0R naar USD live prijs:

$0.01282
$0.01282$0.01282
-0.69%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:22:31 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01281
$ 0.01281$ 0.01281
24u laag
$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319
24u hoog

$ 0.01281
$ 0.01281$ 0.01281

$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.16%

-0.69%

-25.08%

-25.08%

R0AR TOKEN (1R0R) real-time prijs is $ 0.01282. De afgelopen 24 uur werd er 1R0R verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01281 en een hoogtepunt van $ 0.01319, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 1R0R hoogste prijs aller tijden is $ 0.05359728874422925, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.003689277531738991 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 1R0R met -0.16% veranderd in het afgelopen uur, -0.69% in de afgelopen 24 uur en -25.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) Marktinformatie

No.5870

--
----

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

$ 128.20M
$ 128.20M$ 128.20M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

De huidige marktkapitalisatie van R0AR TOKEN is --, met een handelsvolume van $ 9.51K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 1R0R is --, met een totale voorraad van 1000000000010. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 128.20M.

R0AR TOKEN (1R0R) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van R0AR TOKEN prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0000891-0.69%
30 dagen$ -0.02225-63.45%
60 dagen$ -0.00777-37.74%
90 dagen$ -0.0078-37.83%
R0AR TOKEN prijswijziging vandaag

1R0R registreerde vandaag een verandering van $ -0.0000891 (-0.69%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

R0AR TOKEN 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.02225 (-63.45%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

R0AR TOKEN 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,1R0R zien we een verandering van $ -0.00777 (-37.74%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

R0AR TOKEN 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0078 (-37.83%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van R0AR TOKEN (1R0R) bekijken?

Bekijk nu de R0AR TOKENprijsgeschiedenispagina.

Wat is R0AR TOKEN (1R0R)?

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeR0AR TOKEN investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van 1R0R staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over R0AR TOKEN lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je R0AR TOKEN aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

R0AR TOKEN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal R0AR TOKEN (1R0R) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je R0AR TOKEN (1R0R) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor R0AR TOKEN te bekijken.

Bekijk nu de R0AR TOKEN prijsvoorspelling !

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van R0AR TOKEN (1R0R) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van 1R0R token !

Hoe koop je R0AR TOKEN (1R0R)?

Op zoek naar Hoe koop je R0AR TOKEN? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt R0AR TOKEN gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

1R0R naar lokale valuta's

1 R0AR TOKEN(1R0R) naar VND
337.3583
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar AUD
A$0.0193582
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar GBP
0.0093586
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar EUR
0.010897
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar USD
$0.01282
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MYR
RM0.053844
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar TRY
0.5308762
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar JPY
¥1.88454
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar ARS
ARS$18.26209
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar RUB
1.0539322
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar INR
1.1375186
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar IDR
Rp213.6665812
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar KRW
18.056329
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar PHP
0.742278
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar EGP
￡E.0.6118986
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BRL
R$0.0683306
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar CAD
C$0.0178198
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BDT
1.559553
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar NGN
18.7700184
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar COP
$49.883261
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar ZAR
R.0.2207604
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar UAH
0.5286968
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar TZS
T.Sh.31.49874
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar VES
Bs2.3717
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar CLP
$12.29438
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar PKR
Rs3.6061378
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar KZT
7.0168988
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar THB
฿0.4152398
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar TWD
NT$0.3902408
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar AED
د.إ0.0470494
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar CHF
Fr0.0101278
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar HKD
HK$0.0996114
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar AMD
֏4.9118548
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MAD
.د.م0.1165338
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MXN
$0.2357598
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar SAR
ريال0.0479468
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar ETB
Br1.8600538
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar KES
KSh1.6555748
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar JOD
د.أ0.00908938
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar PLN
0.0464084
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar RON
лв0.0555106
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar SEK
kr0.1201234
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BGN
лв0.0212812
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar HUF
Ft4.2449584
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar CZK
0.2648612
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar KWD
د.ك0.00392292
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar ILS
0.042306
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BOB
Bs0.088458
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar AZN
0.021794
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar TJS
SM0.1193542
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar GEL
0.0348704
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar AOA
Kz11.7506838
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BHD
.د.ب0.00482032
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BMD
$0.01282
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar DKK
kr0.0815352
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar HNL
L0.335243
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MUR
0.5808742
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar NAD
$0.2208886
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar NOK
kr0.1276872
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar NZD
$0.0219222
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar PAB
B/.0.01282
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar PGK
K0.054485
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar QAR
ر.ق0.0466648
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar RSD
дин.1.279436
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar UZS
soʻm154.4577958
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar ALL
L1.0562398
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar ANG
ƒ0.0229478
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar AWG
ƒ0.023076
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BBD
$0.02564
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BAM
KM0.0212812
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BIF
Fr37.70362
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BND
$0.0164096
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BSD
$0.01282
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar JMD
$2.0583792
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar KHR
51.4858892
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar KMF
Fr5.37158
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar LAK
278.6956466
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar LKR
Rs3.8765116
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MDL
L0.2146068
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MGA
Ar57.2320696
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MOP
P0.1026882
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MVR
0.196146
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MWK
MK22.2569302
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar MZN
MT0.819198
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar NPR
Rs1.823004
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar PYG
90.27844
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar RWF
Fr18.55054
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar SBD
$0.1055086
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar SCR
0.1874284
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar SRD
$0.488442
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar SVC
$0.1120468
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar SZL
L0.2207604
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar TMT
m0.04487
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar TND
د.ت0.03733184
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar TTD
$0.0867914
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar UGX
Sh44.3572
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar XAF
Fr7.15356
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar XCD
$0.034614
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar XOF
Fr7.15356
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar XPF
Fr1.29482
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BWP
P0.1702496
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar BZD
$0.0257682
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar CVE
$1.2039262
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar DJF
Fr2.28196
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar DOP
$0.802532
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar DZD
د.ج1.6599336
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar FJD
$0.028845
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar GNF
Fr111.4699
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar GTQ
Q0.0982012
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar GYD
$2.6807902
1 R0AR TOKEN(1R0R) naar ISK
kr1.55122

R0AR TOKEN bron

Voor een beter begrip van R0AR TOKEN kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van R0AR TOKEN
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over R0AR TOKEN

Hoeveel is R0AR TOKEN (1R0R) vandaag waard?
De live 1R0R prijs in USD is 0.01282 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige 1R0R naar USD prijs?
De huidige prijs van 1R0R naar USD is $ 0.01282. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van R0AR TOKEN?
De marktkapitalisatie van 1R0R is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van 1R0R?
De circulerende voorraad van 1R0R is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van 1R0R?
1R0R bereikte een ATH-prijs van 0.05359728874422925 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van 1R0R?
1R0R zag een ATL-prijs van 0.003689277531738991 USD.
Wat is het handelsvolume van 1R0R?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van 1R0R is $ 9.51K USD.
Zal 1R0R dit jaar hoger gaan?
1R0R kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de 1R0R prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:22:31 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Trending nieuws

SEC vs Innovatie: Wat de Laatste Uitspraak Betekent

October 5, 2025

Bitcoin Marktupdate: BTC Bereikt Een Recordhoogte Boven US$125.000

October 5, 2025

MEXC Margin Futures Rendement: Kansen en Uitdagingen van Dubbel Inkomen uit Handel

October 3, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

1R0R-naar-USD calculator

Bedrag

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01282 USD

Handel in 1R0R

1R0R/USDT
$0.01282
$0.01282$0.01282
-0.69%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures