De live One More Game prijs vandaag is 0.000004297 USD. Volg realtime 1MORE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de 1MORE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

One More Game koers(1MORE)

1 1MORE naar USD live prijs:

$0.000004297
+1.80%1D
USD
One More Game (1MORE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:36:54 (UTC+8)

One More Game (1MORE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000004221
24u laag
$ 0.00000462
24u hoog

$ 0.000004221
$ 0.00000462
--
--
+0.56%

+1.80%

+26.30%

+26.30%

One More Game (1MORE) real-time prijs is $ 0.000004297. De afgelopen 24 uur werd er 1MORE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000004221 en een hoogtepunt van $ 0.00000462, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 1MORE hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 1MORE met +0.56% veranderd in het afgelopen uur, +1.80% in de afgelopen 24 uur en +26.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

One More Game (1MORE) Marktinformatie

--
$ 1.71K
$ 42.97K
--
10,000,000,000
BSC

De huidige marktkapitalisatie van One More Game is --, met een handelsvolume van $ 1.71K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 1MORE is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 42.97K.

One More Game (1MORE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van One More Game prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00000007598+1.80%
30 dagen$ -0.013015703-99.97%
60 dagen$ -0.012495703-99.97%
90 dagen$ -0.012495703-99.97%
One More Game prijswijziging vandaag

1MORE registreerde vandaag een verandering van $ +0.00000007598 (+1.80%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

One More Game 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.013015703 (-99.97%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

One More Game 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,1MORE zien we een verandering van $ -0.012495703 (-99.97%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

One More Game 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.012495703 (-99.97%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van One More Game (1MORE) bekijken?

Bekijk nu de One More Gameprijsgeschiedenispagina.

Wat is One More Game (1MORE)?

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van 1MORE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over One More Game lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je One More Game aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

One More Game Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal One More Game (1MORE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je One More Game (1MORE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor One More Game te bekijken.

Bekijk nu de One More Game prijsvoorspelling !

One More Game (1MORE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van One More Game (1MORE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van 1MORE token !

Hoe koop je One More Game (1MORE)?

Op zoek naar Hoe koop je One More Game? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt One More Game gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

1MORE naar lokale valuta's

1 One More Game(1MORE) naar VND
0.113075555
1 One More Game(1MORE) naar AUD
A$0.00000661738
1 One More Game(1MORE) naar GBP
0.00000326572
1 One More Game(1MORE) naar EUR
0.00000373839
1 One More Game(1MORE) naar USD
$0.000004297
1 One More Game(1MORE) naar MYR
RM0.00001800443
1 One More Game(1MORE) naar TRY
0.00018094667
1 One More Game(1MORE) naar JPY
¥0.000657441
1 One More Game(1MORE) naar ARS
ARS$0.00626382284
1 One More Game(1MORE) naar RUB
0.00034904531
1 One More Game(1MORE) naar INR
0.00038084311
1 One More Game(1MORE) naar IDR
Rp0.07161663802
1 One More Game(1MORE) naar PHP
0.00025270657
1 One More Game(1MORE) naar EGP
￡E.0.00020380671
1 One More Game(1MORE) naar BRL
R$0.00002316083
1 One More Game(1MORE) naar CAD
C$0.00000605877
1 One More Game(1MORE) naar BDT
0.0005238043
1 One More Game(1MORE) naar NGN
0.00619163324
1 One More Game(1MORE) naar COP
$0.016590717
1 One More Game(1MORE) naar ZAR
R.0.0000751975
1 One More Game(1MORE) naar UAH
0.00018081776
1 One More Game(1MORE) naar TZS
T.Sh.0.010557729
1 One More Game(1MORE) naar VES
Bs0.000958231
1 One More Game(1MORE) naar CLP
$0.004064962
1 One More Game(1MORE) naar PKR
Rs0.00121484784
1 One More Game(1MORE) naar KZT
0.0022520577
1 One More Game(1MORE) naar THB
฿0.00013982438
1 One More Game(1MORE) naar TWD
NT$0.00013282027
1 One More Game(1MORE) naar AED
د.إ0.00001576999
1 One More Game(1MORE) naar CHF
Fr0.00000348057
1 One More Game(1MORE) naar HKD
HK$0.00003338769
1 One More Game(1MORE) naar AMD
֏0.00164381735
1 One More Game(1MORE) naar MAD
.د.م0.00004000507
1 One More Game(1MORE) naar MXN
$0.00008022499
1 One More Game(1MORE) naar SAR
ريال0.00001611375
1 One More Game(1MORE) naar ETB
Br0.00065722615
1 One More Game(1MORE) naar KES
KSh0.00055512943
1 One More Game(1MORE) naar JOD
د.أ0.000003046573
1 One More Game(1MORE) naar PLN
0.00001594187
1 One More Game(1MORE) naar RON
лв0.00001899274
1 One More Game(1MORE) naar SEK
kr0.00004120823
1 One More Game(1MORE) naar BGN
лв0.0000073049
1 One More Game(1MORE) naar HUF
Ft0.0014506672
1 One More Game(1MORE) naar CZK
0.00009113937
1 One More Game(1MORE) naar KWD
د.ك0.000001319179
1 One More Game(1MORE) naar ILS
0.00001405119
1 One More Game(1MORE) naar BOB
Bs0.00002969227
1 One More Game(1MORE) naar AZN
0.0000073049
1 One More Game(1MORE) naar TJS
SM0.00003961834
1 One More Game(1MORE) naar GEL
0.00001168784
1 One More Game(1MORE) naar AOA
Kz0.0039205828
1 One More Game(1MORE) naar BHD
.د.ب0.000001619969
1 One More Game(1MORE) naar BMD
$0.000004297
1 One More Game(1MORE) naar DKK
kr0.0000279305
1 One More Game(1MORE) naar HNL
L0.00011318298
1 One More Game(1MORE) naar MUR
0.00019774794
1 One More Game(1MORE) naar NAD
$0.00007472483
1 One More Game(1MORE) naar NOK
kr0.00004387237
1 One More Game(1MORE) naar NZD
$0.00000760569
1 One More Game(1MORE) naar PAB
B/.0.000004297
1 One More Game(1MORE) naar PGK
K0.00001826225
1 One More Game(1MORE) naar QAR
ر.ق0.00001564108
1 One More Game(1MORE) naar RSD
дин.0.00043885261
1 One More Game(1MORE) naar UZS
soʻm0.05115475372
1 One More Game(1MORE) naar ALL
L0.00036142067
1 One More Game(1MORE) naar ANG
ƒ0.00000769163
1 One More Game(1MORE) naar AWG
ƒ0.00000769163
1 One More Game(1MORE) naar BBD
$0.000008594
1 One More Game(1MORE) naar BAM
KM0.0000073049
1 One More Game(1MORE) naar BIF
Fr0.012671853
1 One More Game(1MORE) naar BND
$0.0000055861
1 One More Game(1MORE) naar BSD
$0.000004297
1 One More Game(1MORE) naar JMD
$0.00068979741
1 One More Game(1MORE) naar KHR
0.01725700982
1 One More Game(1MORE) naar KMF
Fr0.001830522
1 One More Game(1MORE) naar LAK
0.09341304161
1 One More Game(1MORE) naar LKR
රු0.00130963966
1 One More Game(1MORE) naar MDL
L0.00007360761
1 One More Game(1MORE) naar MGA
Ar0.0193558365
1 One More Game(1MORE) naar MOP
P0.000034376
1 One More Game(1MORE) naar MVR
0.0000661738
1 One More Game(1MORE) naar MWK
MK0.00746006467
1 One More Game(1MORE) naar MZN
MT0.00027479315
1 One More Game(1MORE) naar NPR
रु0.00060957242
1 One More Game(1MORE) naar PYG
0.030474324
1 One More Game(1MORE) naar RWF
Fr0.006234947
1 One More Game(1MORE) naar SBD
$0.00003536431
1 One More Game(1MORE) naar SCR
0.00005779465
1 One More Game(1MORE) naar SRD
$0.0001654345
1 One More Game(1MORE) naar SVC
$0.00003759875
1 One More Game(1MORE) naar SZL
L0.0000747678
1 One More Game(1MORE) naar TMT
m0.00001508247
1 One More Game(1MORE) naar TND
د.ت0.000012624586
1 One More Game(1MORE) naar TTD
$0.00002913366
1 One More Game(1MORE) naar UGX
Sh0.014970748
1 One More Game(1MORE) naar XAF
Fr0.002453587
1 One More Game(1MORE) naar XCD
$0.0000116019
1 One More Game(1MORE) naar XOF
Fr0.002453587
1 One More Game(1MORE) naar XPF
Fr0.000442591
1 One More Game(1MORE) naar BWP
P0.0000580095
1 One More Game(1MORE) naar BZD
$0.00000863697
1 One More Game(1MORE) naar CVE
$0.00041307061
1 One More Game(1MORE) naar DJF
Fr0.000760569
1 One More Game(1MORE) naar DOP
$0.00027612522
1 One More Game(1MORE) naar DZD
د.ج0.00056153196
1 One More Game(1MORE) naar FJD
$0.00000979716
1 One More Game(1MORE) naar GNF
Fr0.037362415
1 One More Game(1MORE) naar GTQ
Q0.00003291502
1 One More Game(1MORE) naar GYD
$0.0008989324
1 One More Game(1MORE) naar ISK
kr0.000545719

One More Game bron

Voor een beter begrip van One More Game kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van One More Game
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over One More Game

Hoeveel is One More Game (1MORE) vandaag waard?
De live 1MORE prijs in USD is 0.000004297 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige 1MORE naar USD prijs?
De huidige prijs van 1MORE naar USD is $ 0.000004297. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van One More Game?
De marktkapitalisatie van 1MORE is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van 1MORE?
De circulerende voorraad van 1MORE is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van 1MORE?
1MORE bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van 1MORE?
1MORE zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van 1MORE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van 1MORE is $ 1.71K USD.
Zal 1MORE dit jaar hoger gaan?
1MORE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de 1MORE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
One More Game (1MORE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

