1INCH (1INCH) Informatie The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Officiële website: https://1inch.linktr.sh/ Whitepaper: https://1inch.linktr.sh/documentation Block explorer: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC

1INCH (1INCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 1INCH (1INCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 327.66M $ 327.66M $ 327.66M Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 351.60M $ 351.60M $ 351.60M Hoogste ooit: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Laagste ooit: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Huidige prijs: $ 0.2344 $ 0.2344 $ 0.2344 Meer informatie over 1INCH (1INCH) prijs

1INCH (1INCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 1INCH (1INCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 1INCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 1INCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 1INCH begrijpt, kun je de live prijs van 1INCH token verkennen!

1INCH (1INCH) Prijsgeschiedenis Door de 1INCH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de 1INCH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van 1INCH Wil je weten waar je 1INCH naartoe gaat? Onze 1INCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 1INCH token!

