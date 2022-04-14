1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 1DOLLAR (1DOLLAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

1DOLLAR (1DOLLAR) Informatie 1dollar is a meme coin on the Solana chain. 1dollar is a meme coin on the Solana chain. Officiële website: https://www.1dollarsol.com Block explorer: https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump Koop nu 1DOLLAR!

1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 1DOLLAR (1DOLLAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Totale voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Circulerende voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Hoogste ooit: $ 0.086 $ 0.086 $ 0.086 Laagste ooit: $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 Huidige prijs: $ 0.003764 $ 0.003764 $ 0.003764 Meer informatie over 1DOLLAR (1DOLLAR) prijs

1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 1DOLLAR (1DOLLAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 1DOLLAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 1DOLLAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 1DOLLAR begrijpt, kun je de live prijs van 1DOLLAR token verkennen!

Hoe koop je 1DOLLAR? Wil je 1DOLLAR (1DOLLAR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om 1DOLLAR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je 1DOLLAR koopt op MEXC!

1DOLLAR (1DOLLAR) Prijsgeschiedenis Door de 1DOLLAR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de 1DOLLAR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van 1DOLLAR Wil je weten waar je 1DOLLAR naartoe gaat? Onze 1DOLLAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 1DOLLAR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!