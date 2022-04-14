Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitcoin Cats (1CAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitcoin Cats (1CAT) Informatie Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Officiële website: https://www.bitcoincats.world/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitcoin Cats (1CAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Hoogste ooit: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 Laagste ooit: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Huidige prijs: $ 0.000218 $ 0.000218 $ 0.000218 Meer informatie over Bitcoin Cats (1CAT) prijs

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitcoin Cats (1CAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 1CAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 1CAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 1CAT begrijpt, kun je de live prijs van 1CAT token verkennen!

Bitcoin Cats (1CAT) Prijsgeschiedenis Door de 1CAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de 1CAT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van 1CAT Wil je weten waar je 1CAT naartoe gaat? Onze 1CAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 1CAT token!

