1000x by Virtuals (1000X) Informatie 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/14910

1000x by Virtuals (1000X) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 1000x by Virtuals (1000X), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Totale voorraad: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Circulerende voorraad: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Hoogste ooit: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 Laagste ooit: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Huidige prijs: $ 0.00445066 $ 0.00445066 $ 0.00445066 Meer informatie over 1000x by Virtuals (1000X) prijs

1000x by Virtuals (1000X) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 1000x by Virtuals (1000X) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 1000X tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 1000X tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 1000X begrijpt, kun je de live prijs van 1000X token verkennen!

Prijsvoorspelling van 1000X Wil je weten waar je 1000X naartoe gaat? Onze 1000X prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

