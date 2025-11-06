1 dog can change your life (1DOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +42.11% Prijswijziging (1D) +66.12% Prijswijziging (7D) +19.87% Prijswijziging (7D) +19.87%

1 dog can change your life (1DOG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er 1DOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 1DOG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 1DOG met +42.11% veranderd in het afgelopen uur, +66.12% in de afgelopen 24 uur en +19.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

1 dog can change your life (1DOG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K Circulerende voorraad 996.51M 996.51M 996.51M Totale voorraad 996,513,856.403079 996,513,856.403079 996,513,856.403079

De huidige marktkapitalisatie van 1 dog can change your life is $ 12.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 1DOG is 996.51M, met een totale voorraad van 996513856.403079. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.29K.