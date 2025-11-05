0xy (0XY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0244742 $ 0.0244742 $ 0.0244742 24u laag $ 0.02536277 $ 0.02536277 $ 0.02536277 24u hoog 24u laag $ 0.0244742$ 0.0244742 $ 0.0244742 24u hoog $ 0.02536277$ 0.02536277 $ 0.02536277 Hoogste prijs ooit $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.06% Prijswijziging (1D) +0.64% Prijswijziging (7D) +1.08% Prijswijziging (7D) +1.08%

0xy (0XY) real-time prijs is $0.02496137. De afgelopen 24 uur werd er 0XY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0244742 en een hoogtepunt van $ 0.02536277, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 0XY hoogste prijs aller tijden is $ 0.108905, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 0XY met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, +0.64% in de afgelopen 24 uur en +1.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

0xy (0XY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 24.96M$ 24.96M $ 24.96M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 24.96M$ 24.96M $ 24.96M Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

De huidige marktkapitalisatie van 0xy is $ 24.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 0XY is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999997.467258. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 24.96M.