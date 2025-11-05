BeursDEX+
De live 0xy prijs vandaag is 0.02496137 USD. Volg realtime 0XY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de 0XY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over 0XY

0XY Prijsinformatie

Wat is 0XY

0XY officiële website

0XY tokenomie

0XY Prijsvoorspelling

1 0XY naar USD live prijs:

$0.02496137
$0.02496137
+0.60%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
0xy (0XY) live prijsgrafiek
0xy (0XY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0244742
$ 0.0244742
24u laag
$ 0.02536277
$ 0.02536277
24u hoog

$ 0.0244742
$ 0.0244742

$ 0.02536277
$ 0.02536277

$ 0.108905
$ 0.108905

$ 0
$ 0

-0.06%

+0.64%

+1.08%

+1.08%

0xy (0XY) real-time prijs is $0.02496137. De afgelopen 24 uur werd er 0XY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0244742 en een hoogtepunt van $ 0.02536277, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 0XY hoogste prijs aller tijden is $ 0.108905, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 0XY met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, +0.64% in de afgelopen 24 uur en +1.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

0xy (0XY) Marktinformatie

$ 24.96M
$ 24.96M

--
--

$ 24.96M
$ 24.96M

1000.00M
1000.00M

999,999,997.467258
999,999,997.467258

De huidige marktkapitalisatie van 0xy is $ 24.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 0XY is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999997.467258. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 24.96M.

0xy (0XY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van 0xy naar USD $ +0.00015924.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van 0xy naar USD $ -0.0158491220.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van 0xy naar USD $ +227.2272300419.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van 0xy naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00015924+0.64%
30 dagen$ -0.0158491220-63.49%
60 dagen$ +227.2272300419+910,315.54%
90 dagen$ 0--

Wat is 0xy (0XY)?

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

0xy (0XY) hulpbron

Officiële website

0xy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal 0xy (0XY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je 0xy (0XY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor 0xy te bekijken.

Bekijk nu de 0xy prijsvoorspelling !

0XY naar lokale valuta's

0xy (0XY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van 0xy (0XY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van 0XY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over 0xy (0XY)

Hoeveel is 0xy (0XY) vandaag waard?
De live 0XY prijs in USD is 0.02496137 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige 0XY naar USD prijs?
De huidige prijs van 0XY naar USD is $ 0.02496137. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van 0xy?
De marktkapitalisatie van 0XY is $ 24.96M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van 0XY?
De circulerende voorraad van 0XY is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van 0XY?
0XY bereikte een ATH-prijs van 0.108905 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van 0XY?
0XY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van 0XY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van 0XY is -- USD.
Zal 0XY dit jaar hoger gaan?
0XY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de 0XY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
0xy (0XY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,335.12

$3,342.16

$157.88

$0.9999

$1.2261

$102,335.12

$3,342.16

$157.88

$2.2385

$0.16408

