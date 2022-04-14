0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 0xsim by Virtuals (SAGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

0xsim by Virtuals (SAGE) Informatie Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started! Officiële website: https://0xsim.ai Whitepaper: https://0xsim.ai/changelog

0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 0xsim by Virtuals (SAGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Hoogste ooit: $ 0.00919017 $ 0.00919017 $ 0.00919017 Laagste ooit: $ 0.00042127 $ 0.00042127 $ 0.00042127 Huidige prijs: $ 0.00169889 $ 0.00169889 $ 0.00169889 Meer informatie over 0xsim by Virtuals (SAGE) prijs

0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 0xsim by Virtuals (SAGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAGE begrijpt, kun je de live prijs van SAGE token verkennen!

