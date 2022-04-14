0xPrivacy (0XP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 0xPrivacy (0XP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

0xPrivacy (0XP) Informatie 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success. 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success. Officiële website: https://0xprivacy.network/ Koop nu 0XP!

0xPrivacy (0XP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 0xPrivacy (0XP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Totale voorraad: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Circulerende voorraad: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Hoogste ooit: $ 0.00394401 $ 0.00394401 $ 0.00394401 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011247 $ 0.00011247 $ 0.00011247 Meer informatie over 0xPrivacy (0XP) prijs

0xPrivacy (0XP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 0xPrivacy (0XP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 0XP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 0XP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 0XP begrijpt, kun je de live prijs van 0XP token verkennen!

Prijsvoorspelling van 0XP Wil je weten waar je 0XP naartoe gaat? Onze 0XP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 0XP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!