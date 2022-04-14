0xBitcoin (0XBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 0xBitcoin (0XBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

0xBitcoin (0XBTC) Informatie The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. Officiële website: https://0xbitcoin.org/

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 0xBitcoin (0XBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Hoogste ooit: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 Laagste ooit: $ 0.03406293 $ 0.03406293 $ 0.03406293 Huidige prijs: $ 0.13464 $ 0.13464 $ 0.13464 Meer informatie over 0xBitcoin (0XBTC) prijs

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 0xBitcoin (0XBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 0XBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 0XBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 0XBTC begrijpt, kun je de live prijs van 0XBTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van 0XBTC Wil je weten waar je 0XBTC naartoe gaat? Onze 0XBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 0XBTC token!

