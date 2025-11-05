01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00193204 $ 0.00193204 $ 0.00193204 24u laag $ 0.00227877 $ 0.00227877 $ 0.00227877 24u hoog 24u laag $ 0.00193204$ 0.00193204 $ 0.00193204 24u hoog $ 0.00227877$ 0.00227877 $ 0.00227877 Hoogste prijs ooit $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.41% Prijswijziging (1D) -9.81% Prijswijziging (7D) -6.49% Prijswijziging (7D) -6.49%

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 01111010011110000110001001110100 met +1.41% veranderd in het afgelopen uur, -9.81% in de afgelopen 24 uur en -6.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

