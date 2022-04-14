000 Capital (000) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 000 Capital (000), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

000 Capital (000) Informatie 000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished

000 Capital (000) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 000 Capital (000), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 137.05K $ 137.05K $ 137.05K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 137.05K $ 137.05K $ 137.05K Hoogste ooit: $ 0.00244654 $ 0.00244654 $ 0.00244654 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013704 $ 0.00013704 $ 0.00013704 Meer informatie over 000 Capital (000) prijs

000 Capital (000) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 000 Capital (000) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 000 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 000 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 000 begrijpt, kun je de live prijs van 000 token verkennen!

