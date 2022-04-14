0 Knowledge Network (0KN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 0 Knowledge Network (0KN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

0 Knowledge Network (0KN) Informatie What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined Officiële website: https://0kn.io Whitepaper: https://docs.0kn.io/docs/0KN/intro/

0 Knowledge Network (0KN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 0 Knowledge Network (0KN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.31K $ 55.31K $ 55.31K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 7.99B $ 7.99B $ 7.99B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 69.24K $ 69.24K $ 69.24K Hoogste ooit: $ 0.00319787 $ 0.00319787 $ 0.00319787 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over 0 Knowledge Network (0KN) prijs

0 Knowledge Network (0KN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 0 Knowledge Network (0KN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 0KN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 0KN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 0KN begrijpt, kun je de live prijs van 0KN token verkennen!

Prijsvoorspelling van 0KN Wil je weten waar je 0KN naartoe gaat? Onze 0KN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 0KN token!

