Gebaseerd op je voorspelling, ZoidPay zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.007545 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, ZoidPay zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.007922 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ZPAY in 2027 een prijs van $ 0.008318 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ZPAY in 2028 een prijs van $ 0.008734 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ZPAY in 2029 een prijs van $ 0.009171 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ZPAY in 2030 een prijs van $ 0.009629 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van ZoidPay potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.015686 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van ZoidPay potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.025550 kunnen bereiken.