Gebaseerd op je voorspelling, Vanguard xStock zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 332.81 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Vanguard xStock zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 349.4505 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor VTIX in 2027 een prijs van $ 366.9230 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor VTIX in 2028 een prijs van $ 385.2691 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor VTIX in 2029 een prijs van $ 404.5326 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor VTIX in 2030 een prijs van $ 424.7592 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Vanguard xStock potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 691.8880 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Vanguard xStock potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,127.0127 kunnen bereiken.