Gebaseerd op je voorspelling, Unit Plasma zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.306431 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Unit Plasma zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.321752 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor UXPL in 2027 een prijs van $ 0.337840 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor UXPL in 2028 een prijs van $ 0.354732 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor UXPL in 2029 een prijs van $ 0.372468 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor UXPL in 2030 een prijs van $ 0.391092 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Unit Plasma potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.637048 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Unit Plasma potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1.0376 kunnen bereiken.