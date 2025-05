Tree koersverwachting

Benieuwd wat de toekomst in petto heeft voor Tree (TREE)?

Ben je benieuwd hoeveel TREE waard kan zijn in 2025, 2026 of zelfs 2050? Met onze prijsvoorspellingstool voor Tree kun je potentiële koersdoelen bekijken op basis van het sentiment van gebruikers en trends in de markt. Op de pagina kun je toekomstige prijsscenario's visualiseren door een groeipercentage in te voeren (positief of negatief) en direct berekenen hoe de waarde van Tree in de loop van de tijd zou kunnen veranderen. Met deze interactieve tool kun je verschillende groeitrajecten volgen en rekening houden met uiteenlopende marktomstandigheden bij het bepalen van je persoonlijke prijsvoorspellingen of -doelen.

Voer je prijsvoorspelling voor TREE in Voer je prijsvoorspellingspercentage in en ontdek direct prijstrends. (Disclaimer: (Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.) % Berekenen Actueel Voorspelling Prijsvoorspelling van Tree voor 2025–2050 Volgens je prijsvoorspelling van Tree zal de waarde van TREE naar verwachting met 238.64% veranderen en in 2050 een prijs van 1.1072 USD bereiken. Jaar Prijs Groei 2025 $ 0.326982 0.00%

2026 $ 0.343331 5.00%

2030 $ 0.417321 27.63%

2040 $ 0.679772 107.89%

2050 $ 1.1072 238.64% Prijsvoorspelling van Tree (TREE) voor 2025 In 2025 zou de prijs van Tree potentieel een verandering van 0.00% kunnen ondergaan. Het zou een handelsprijs van 0.326982 USD kunnen bereiken. Prijsvoorspelling van Tree (TREE) voor 2026 In 2026 zou de prijs van Tree potentieel een verandering van 5.00% kunnen ondergaan. Het zou een handelsprijs van 0.343331 USD kunnen bereiken. Prijsvoorspelling van Tree (TREE) voor 2030 In 2030 zou de prijs van Tree potentieel een verandering van 27.63% kunnen ondergaan. Het zou een handelsprijs van 0.417321 USD kunnen bereiken. Prijsvoorspelling van Tree (TREE) voor 2040 In 2040 zou de prijs van Tree potentieel een verandering van 107.89% kunnen ondergaan. Het zou een handelsprijs van 0.679772 USD kunnen bereiken. Prijsvoorspelling van Tree (TREE) voor 2050 In 2050 zou de prijs van Tree potentieel een verandering van 238.64% kunnen ondergaan. Het zou een handelsprijs van 1.1072 USD kunnen bereiken. Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van Tree (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen) Datum Prijsvoorspelling Groei May 10, 2025(Vandaag) $ 0.326982 0.00%

May 11, 2025(Morgen) $ 0.327026 0.01%

May 17, 2025(Deze week) $ 0.327295 0.10%

June 9, 2025(30 dagen) $ 0.328325 0.41% Prijsvoorspelling van Tree (TREE) voor vandaag De voorspelde prijs voor TREE op May 10, 2025(Vandaag) is $0.326982. Deze projectie weerspiegelt de berekende uitkomst van het opgegeven groeipercentage en geeft gebruikers een momentopname van de potentiële prijsbeweging voor vandaag. Prijsvoorspelling van Tree (TREE) voor morgen Op May 11, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor TREE, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.327026. Deze resultaten bieden een schatting van de waarde van het token op basis van de gekozen parameters. Tree (TREE) prijsvoorspelling deze week Op May 17, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor TREE, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.327295. Deze wekelijkse voorspelling wordt berekend op basis van hetzelfde groeipercentage om een idee te geven van de potentiële prijstrends in de komende dagen. Tree (TREE) 30-daagse prijsvoorspelling Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor TREE $0.328325. Deze voorspelling is gebaseerd op een verwachte jaarlijkse groei van 5% om in te schatten waar de waarde van de token zou kunnen staan na een maand.

Historische prijs van Tree Volgens de laatste gegevens van Tree op de prijspagina is de huidige prijs van Tree 0.326982USD. Het circulerende aanbod van Tree (TREE) is 101.36M TREE, waarmee het een marktkapitalisatie heeft van $33.13M. Periode Wijzigen(%) Wijzigen(USD) Hoog Laag 24 uur -4.95% $ -0.017030 $ 0.344805 $ 0.321297

7 Dagen 0.16% $ 0.000507 $ 0.354043 $ 0.233603

30 dagen 40.12% $ 0.131196 $ 0.354043 $ 0.233603 Prestaties over 24 uur In de afgelopen 24 uur is de prijs van Tree veranderd met $-0.017030 (omgerekend -4.95%). Prestaties over 7 dagen In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van Tree een hoogtepunt van $0.354043 en een dieptepunt van $0.233603. De prijs veranderde met 0.16%. Deze recente trend toont het potentieel van TREEvoor verdere beweging in de markt. Prestaties over 30 dagen De afgelopen maand is de prijs van Tree met 40.12% veranderd (ongeveer $0.131196). Dit geeft aan dat de prijs van TREE in de nabije toekomst verder zouden kunnen veranderen.

Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor Tree (TREE)?

De prijsvoorspellingsmodule voor Tree is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van TREE kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.

1. Voer je groeivoorspelling in Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor Tree het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst. 2. Bereken de toekomstige prijs Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van TREE, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt. 3. Verken verschillende scenario's Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van Tree beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. 4. Inzichten van gebruikers en de community De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van TREE ziet.

Technische indicatoren voor prijsvoorspelling

Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.

Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van TREE om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van Tree.

Waarom is prijsvoorspelling voor TREE belangrijk?

TREE prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:

Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.

Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.

Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.

Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.

Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.

Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.

Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.

Veelgestelde vragen (FAQ) :

Welke factoren beïnvloeden de prijs van Tree? De prijs van Tree wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk hierbij aan de marktvraag, het aanbod, updates over de projectontwikkeling, macro-economische omstandigheden en algemene trends in de cryptomarkt. Door deze factoren te volgen, kun je potentiële prijsveranderingen beter begrijpen. Hoe wordt de prijsvoorspelling voor Treeberekend? De prijsvoorspellingen voor TREE op deze pagina zijn gebaseerd op een combinatie van historische gegevens, technische indicatoren (zoals EMA en Bollinger Bands), het marktsentiment en de input van gebruikers. Deze factoren geven een schatting, maar mogen niet worden beschouwd als financieel advies. Kan ik prijsvoorspellingen gebruiken voor beleggingsbeslissingen? Prijsvoorspellingen bieden inzicht in mogelijke toekomstige trends. Je moet deze echter alleen gebruiken in je eigen onderzoek in combinatie met andere tools. De cryptomarkt is bijzonder volatiel en voorspellingen zijn inherent onzeker. Doe grondig onderzoek en raadpleeg financieel adviseurs voordat je beleggingsbeslissingen neemt. Wat zijn de risico's van Tree? Net als alle cryptocurrency's brengt Tree risico's met zich mee zoals marktvolatiliteit, veranderingen in de regelgeving, technologische uitdagingen en concurrentie binnen de sector. Inzicht in deze risico's is cruciaal bij het evalueren van potentiële beleggingen. Hoe vaak wordt de prijs bijgewerkt op de prijsvoorspellingspagina van Tree? De actuele prijs van TREE wordt in real-time bijgewerkt om de meest recente marktgegevens weer te geven, inclusief het handelsvolume, de marktkapitalisatie en prijswijzigingen in de afgelopen 24 uur. Hoe kan ik mijn voorspelling van de prijs van Tree delen? Je kunt je prijsvoorspelling voor TREE delen door gebruik te maken van de sentimenttool op deze pagina. Geef aan hoe je denkt over de toekomst van Tree en vergelijk jouw verwachtingen met die van de bredere MEXC-community. Wat is het verschil tussen korte- en langetermijnprijsvoorspellingen? Kortetermijnprijsvoorspellingen richten zich op onmiddellijke marktomstandigheden binnen een tijdsbestek van enkele dagen tot enkele maanden. Langetermijnvoorspellingen houden rekening met bredere trends, fundamentele factoren en potentiële ontwikkelingen in de sector over meerdere jaren. Hoe kan het marktsentiment de prijs van Tree beïnvloeden? Het marktsentiment weerspiegelt de collectieve emoties en meningen van beleggers over Tree. Een positief sentiment kan de vraag aanwakkeren en de prijs van een token doen stijgen, terwijl negatief sentiment kan leiden tot verkoopdruk en prijsdalingen. Waar kan ik meer informatie vinden over Tree? Voor meer informatie over Tree (TREE), inclusief de use case, projectupdates en prijs, kun je terecht op de prijspagina van Tree. Op deze pagina vind je een enorme verscheidenheid aan informatie voor al je handelsbehoeften.